Genova, tir incastrato in Via Monte Fasce: intervento dei vigili del fuoco

Posted on

Altare. Ha rubato un cellulare lasciato incustodito sul banco di un negozio. Un ventiquattrenne di Altare è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri su un bus diretto a Cairo Montenotte. Una volta portato per gli accertamenti di rito in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto e rinchiuso in […]