Pnrr, stimati in Liguria investimenti per 7.13 miliardi di euro

Sono 7,13 miliardi di euro dal Pnrr stimati in Liguria, pari al 3,2% delle risorse totali del Piano, di cui fino a 3,5 miliardi avranno impatti strutturali di medio-lungo periodo sul territorio regionale, con un aumento del 2,02% del PIL a partire dal 2026. Sono alcuni dei dati del Rapporto Strategico “Liguria 2030” elaborati da The European House-Ambrosetti, che evidenziano le opportunità di sviluppo economico e territoriale della Liguria, condivise tra i rappresentanti locali e la business community ligure, in vista delle opportunità del Next Generation EU e del Pnrr.