Savona, segnalate due persone con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente e di un coltello

Dal 21 maggio al 6 giugno in due diversi momenti e per un totale di undici giorni, la polizia locale di Genova ha ritirato 54 patenti per guida in stato di ebbrezza: positivo il 3,5% delle persone sottoposte al test con l’etilometro, due veicoli sequestrati per la confisca, due persone sanzionate per ubriachezza manifesta e […]