Regione Liguria sostiene la candidatura come patrimonio dell’umanità UNESCO della Via Francigena, storico itinerario di oltre tremila chilometri che collega Canterbury a Roma attraversando anche il Levante ligure, da Santo Stefano di Magra fino a Luni. Un’occasione per promuovere il valore storico e paesaggistico dei borghi, dei luoghi e delle culture che ne fanno parte, in sinergia con la Toscana e le altre regioni che la Via attraversa per una visione integrata di tutela del territorio.