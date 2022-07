La Spezia, al via Estate Festival 2022: tutti gli spettacoli in cartellone

Un cartellone con grandi nomi del teatro, da Massimo Popolizio ad Anna Bonaiuto e Valentina Cervi, da Chiara Francini ad Andrea Pennacchi. Tanti eventi di qualità a ingresso libero e la possibilità di acquistare un pacchetto a prezzo scontato per gli spettacoli a pagamento.

Sono questi, insieme al Festival Internazionale del Jazz, i punti forti dell’Estate 2022 nell’arena all’aperto di Piazza Europa. La rassegna teatrale “La Spezia Estate Festival”, giunta alla sua terza edizione con la direzione artistica di Alessandro Maggi, propone un programma di tutto rilievo, che spazia dal classico al moderno, dal comico al tragico, dalla riflessione alla leggerezza, con contaminazioni e interazioni tra le arti, per un’offerta a tutto tondo che tenga conto di una platea dai molteplici orizzonti.

“Grandi nomi per una grande estate spezzina – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – La Spezia Estate Festival si conferma anche quest’anno protagonista indiscussa per qualità degli eventi proposti e il giusto equilibrio fra spettacoli leggeri, impegnati e musicali: una formula che è riuscita anche durante gli anni in emergenza Covid e che, credo, riuscirà anche quest’anno. L’obiettivo è la costruzione di un fil rouge tra il cartellone della Stagione del Civico e le proposte estive, tenendo conto che le esigenze di pubblico sono differenti: proprio in questo senso, la composizione dell’estate spezzina è chiaramente eterogenea per accontentare tutti e alzare sempre, però, il livello culturale della nostra Città.”

La rassegna teatrale aprirà i battenti giovedì 14 luglio con “Il Mercante di luce”, protagonista Ettore Bassi, un bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni che narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio.

Si prosegue sabato 16 luglio con gli Oblivion, gruppo comico musicale-teatrale formatosi a Bologna nei primi anni Duemila e composto da cinque attori-cantanti (ma anche mimi e musicisti) di cabaret. Il loro spettacolo, “Oblivion Summer Show”, vede in scena Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

Lunedì 18 luglio la rassegna continua con “Mistero buffo”, di Dario Fo e Franca Rame, pietra miliare del teatro italiano e testo più celebre dell’attore Premio Nobel per la letteratura, che la portò per la prima volta in scena nel 1969. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nella riproposizione di quest’opera straordinaria: l’attore, solo in scena, senza trucchi, riporta in vita quei personaggi per riconsegnarli, se possibile, all’eternità del teatro.

Domenica 24 luglio l’appuntamento è con “Supplici” di Euripide, testo tradotto da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi con la regia di Serena Sinigaglia. Protagoniste sul palco sette attrici: Mariangela Granelli, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Deborah Zuin

La Spezia Estate Festival 2022 vede poi in cartellone, mercoledì 27 luglio, un testo scritto e diretto da Lucia Calamaro, drammaturga, attrice e regista di fama internazionale, vincitrice nel 2019 del premio Hystrio alla drammaturgia: si tratta di “Darwin inconsolabile (un pezzo per anime in pena)”, con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi.

Giovedì 28 luglio il palco all’aperto di Piazza Europa ospiterà Chiara Francini, che ancora una volta si cimenta con una nuova avventura teatrale: “Una ragazza come io”, scritto dalla stessa attrice con Nicola Borghesi, che ne cura anche la regia.

Sabato 30 luglio la rassegna prosegue con “Pojana e i suoi fratelli”, di e con Andrea Pennacchi. Protagonista il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live”, nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva.

Domenica 31 luglio appuntamento con “Let’s twist again!”, il nuovo show firmato The Black Blues Brothers”. Scritta e diretta da Alexander Sunny (produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), la seconda attesissima produzione riporta sul palco i cinque artisti africani che hanno già riscosso grandissimo successo in un tour mondiale con più di 700 date che ha elettrizzato più di 300.000 spettatori.

La Spezia Estate Festival continua martedì 2 agosto con “La Gilda”, un progetto di Laura Marinoni e del musicista Alessandro Nidi tratto da “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori. La Marinoni e Nidi (al pianoforte) daranno corpo e voce agli esuberanti personaggi di periferia ritratti dallo scrittore milanese nella sua raccolta di racconti, spesso rappresentata a teatro, proprio per lo straordinario calore umano delle vicende.

Giovedì 4 agosto l’arena di Piazza Europa ospiterà “La caduta di Troia” (dal libro II dell’Eneide), protagonista Massimo Popolizio, voce magnetica e inconfondibile, tra gli attori più importanti del panorama nazionale. Il tema è quello dell’inganno. L’immenso cavallo, dono dei Greci, viene trasportato nelle mura di Troia, ma si trasformerà per i troiani in una macchina di morte e distruzione

Il cartellone prosegue martedì 9 agosto con “Addio fantasmi”, spettacolo della Compagnia Fanny & Alexander tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova (ed. Einaudi, 2018), il cui debutto nazionale è previsto il prossimo 12 luglio al Ravenna Festival. Protagoniste due attrici di razza come Anna Bonaiuto e Valentina Cervi.

La Spezia Estate Festival prosegue domenica 14 agosto con “Comedy Ring”, un format originale della SM MANAGEMENT in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore.

Giovedì 18 agosto Leonardo Manera e Claudia Penoni, l’irresistibile duo dei polacchi di Zelig, saranno ospiti della rassegna con il loro spettacolo “Vita Polonia”

Un recital dove i due attori si ritrovano ancora insieme per proporre al pubblico novanta minuti di divertimento e risate non convenzionali ma anche, in alcuni momenti, di poesia.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30

Biglietti in vendita presso:

Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino)

dal lunedì al sabato ore 8.30/12 – il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19

on line suVivaticket.com

I pacchetti possono essere acquistati soltanto presso il Botteghino del Teatro Civico.

Il pacchetto per i 4 spettacoli di Chiara Francini, Andrea Pennacchi, Massimo Popolizio, Anna Bonaiuto/Valentina Cervi costa 24 euro

I biglietti per gli spettacoli gratuiti possono essere ritirati presso il Botteghino del Teatro Civico.

Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta in Piazza Europa a partire dalle ore 19 fino a inizio spettacolo.

Info: ��0187 727521 o ��email: info@teatrocivico.it

La Spezia Estate Festival 2022 è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, con il sostegno di Fondazione Carispezia e AdSP.

Main sponsor Iren SPA, con il contributo di MBDA

LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL 2022

PROGRAMMA

Giovedì 14 luglio

IL MERCANTE DI LUCE

Dall’omonimo romanzo di ROBERTO VECCHIONI edito da Einaudi

Vincitore Premio Cesare Pavese 2015 Narrativa

Con Ettore Bassi

Adattamento e regia Ivana Ferri

Musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini

Voce fuori scena Patrizia Pozzi

Citazioni musicali Roberto Vecchioni – W.A. Mozart

Produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte

Ingresso gratuito

Sabato 16 luglio

Agidi presenta

OBLIVION in OBLIVION SUMMER SHOW

In scena Gli Oblivion: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

Ingresso gratuito

Lunedì 18 luglio

MISTERO BUFFO

con Matthias Martelli

di Dario Fo e Franca Rame

regia Eugenio Allegri

Enfi Teatro – Produzione di Michele Gentile

Ingresso gratuito

Domenica 24 luglio

SUPPLICI

di Euripide

traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi

regia di Serena Sinigaglia

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

cori a cura di Francesca Della Monica

coproduzione ATIR – Nidodiragno/CMC

Ingresso gratuito

Mercoledi 27 luglio

DARWIN INCONSOLABILE

(Un pezzo per anime in pena)

Scritto e diretto da: Lucia Calamaro

Con: Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua, Maria Grazia Sughi

Coproduzione: Sardegna Teatro, CSS Teatro stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e Teatro di Roma

con il sostegno di: Spoleto festival dei due Mondi

Ingresso gratuito

Giovedì 28 luglio

UNA RAGAZZA COME IO

di Chiara Francini e Nicola Borghesi

con Chiara Francini

regia Nicola Borghesi

una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni

Ingresso posto unico numerato: intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto studenti 5 euro

Sabato 30 luglio

POJANA E I SUOI FRATELLI

di e con Andrea Pennacchi

musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato

produzione Teatro Boxer

in collaborazione con People

Distribuzione Terry Chegia e Savà Produzioni Creative

Ingresso posto unico numerato: intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto studenti 5 euro

Domenica 31 luglio

THE BLACK BLUES BROTHERS in

LET’S TWIST AGAIN!

Scritto e diretto da Alexander Sunny

Con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa,

Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde

e Sammy Mwendwa Wambua

Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff

una produzione Mosaico Errante distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.

Ingresso gratuito

Martedì 2 agosto

LA GILDA

con Laura Marinoni e Alessandro Nidi, pianoforte

un progetto di Laura Marinoni e Alessandro Nidi da “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori

adattamento e cura registica Laura Marinoni

direzione musicale Alessandro Nidi

produzione International Music and Arts

si ringrazia il PICCOLO TEATRO di Milano

Ingresso gratuito

Giovedì 4 agosto

LA CADUTA DI TROIA

dal Libro II dell’Eneide

interpretato da

Massimo Popolizio

musiche di Stefano Saletti

eseguite in scena da

Barbara Eramo Stefano Saletti Pejman Tadayon

produzione Compagnia Umberto Orsini

Ingresso posto unico numerato: intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto studenti 5 euro

Martedì 9 agosto

ADDIO FANTASMI

Compagnia Fanny & Alexander

con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi

ideazione Chiara Lagani e Lugi De Angelis

drammaturgia Chiara Lagani

regia, scene e luci Luigi De Angelis

musiche e sound design Emanuele Wiltshc Barberio

costumi Chiara Lagani

tratto dal romanzo

Addio Fantasmi di NADIA TERRANOVA (Einaudi, 2018)

una produzione Ravenna Festival, E Production / Fanny & Alexander, Argot Produzioni,

Progetto Goldstain , Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro

Ingresso posto unico numerato: intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto studenti 5 euro

Domenica 14 agosto

COMEDY RING

Zelig, Colorado, Camera Cafè, Eccezionale veramente

Una serata all’insegna del divertimento con i comici più famosi d’Italia

Produzione SM Management

Con Massimo Costa, Max Pieriboni, Stefano Chiodaroli, Mauro Villata, Carlo De Benedetto

Ingresso gratuito

Giovedì 18 agosto

VITA POLONIA

di e con Leonardo Manera e Claudia Penoni

Produzione DUEPUNTI s.r.l.

Ingresso gratuito