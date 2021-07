Laigueglia, stasera tornano i “Mercoledì letterari ai Bagni Capo Mele”

Posted on

Una Festa di San Rocco, domenica 16 agosto, segnata dall’emergenza Covid e dalla necessità di evitare ogni tipo di assembramento e quindi possibili contagi. Niente festeggiamenti per il Santo Patrono di Ceriale. Quest’anno, quindi, non ci sarà la consueta processione con le Confraternite per le vie del paese, così come non ci saranno gli attesi […]