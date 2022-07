Sciopero di 48 ore dei Taxi in tutta Italia: domani a Genova corteo dei tassisti dall’Aeroporto al centro città

Confermato lo sciopero di 48 ore dei taxi, oggi e domani, in tutta Italia. Non ha avuto esito positivo l’incontro tra la viceministra Bellanova e le associazioni di categoria. Chiedono lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl Concorrenza. L’articolo affida una delega al Governo per “l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche”. Secondo le associazioni di categoria, è la strada per la liberalizzazione selvaggia. A Genova è in corso un presidio statico e informativo in Piazza De Ferrari fino alle 18 mentre domani è previsto un corteo dei tassisti che partirà alle 10 dall’Aeroporto di Genova verso il centro città con la centrale operativa della Cooperativa Radio Taxi Genova che garantirà esclusivamente il servizio di trasporto per anziani, portatori di handicap e malati.