Aumento pedaggi in Autostrada, entro fine giugno tariffe in aumento dell’1,5%

Autostrade per l’Italia prevede un aumento delle tariffe autostradali “intorno all’1,5%”. Lo afferma Roberto Tomasi, Ad di Aspi. “Ne stiamo discutendo con il ministero. Sarebbe previsto dal piano economico- finanziario a partire da fine giugno- luglio. Le nostre tariffe sono rimaste bloccate dal 2018”, aggiunge. I rincari di energia e materie prime sono “un problema serio. In 6 mesi i prezzi sono aumentati del 20-30%”.”Ma non blocchiamo i nostri investimenti. Speriamo che rientri la speculazione”. Assoutenti ha già preannunciato che impugnerà qualsiasi provvedimento di aumento delle tariffe al TAR del LAzio.