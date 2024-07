Regione Liguria, Scajola: “Ulteriori 2 milioni di euro per il cantiere di Begato”

Dal Dl infrastrutture, approvato oggi, in prima lettura, dalla Camera dei deputati arriva un ulteriore sostegno da 2 milioni di euro per il maxi progetto di edilizia residenziale pubblica in corso nel quartiere Begato di Genova. Un finanziamento importante che si somma ai 15 milioni di euro ottenuti dalla Regione Liguria attraverso il Pinqua e agli oltre 4,2 milioni per via Cechov. In totale investiremo dunque oltre 20 milioni di risorse per avere un quartiere totalmente rinnovato, moderno, sicuro e con una qualità di vita nettamente più alta per chi lo abita. Gli ulteriori 2 milioni sono un riconoscimento meritato per il grande lavoro svolto. Si tratta infatti di un progetto unico a livello italiano che parte da un’idea nuova di edilizia residenziale che non isoli, ma includa e garantisca tutti i servizi ai cittadini”.

Si esprime così l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative e coordinatore del tavolo in materia nella Conferenza delle Regioni Marco Scajola nel commentare l’approvazione del Dl Infrastrutture.

“Il lavoro di Begato sarà terminato entro il 2025 e sarà un modello con oltre 110 nuovi alloggi di assoluto valore -conclude l’assessore Scajola-. Ringrazio il Governo per averne recepito l’importanza”.

