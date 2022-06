Torna “Liguria delle Arti”, eventi fino al 27 agosto

Letteratura, musica e cultura vicino ai capolavori artistici della Liguria. Con l’inizio dell’estate torna “Liguria delle Arti” fino al 27 agosto, l’evento itinerante che porta una serie di serate a ingresso gratuito in varie località della nostra regione. Esperti e critici dell’arte ti porteranno alla scoperta di 12 capolavori conservati in Liguria in un’esperienza immersiva quest’anno dedicata a ville gentilizie, opere d’artigianato, passando per la straordinaria scultura lignea ligure e il silenzio delle abbazie millenarie.