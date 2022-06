Regione Liguria, presentata ai comuni la piattaforma da utilizzare per partecipare al nuovo bando regionale di Rigenerazione Urbana

Questa mattina gli uffici dell’assessorato all’Urbanistica hanno presentato ai Comuni la piattaforma da utilizzare per partecipare al nuovo bando regionale di Rigenerazione Urbana. L’evento è stato organizzato in videoconferenza, con la partecipazione di 60 Comuni del territorio. Gli interventi, che potranno riguardare aree urbane ed extra-urbane, edifici pubblici o aperti al pubblico, potranno essere proposti dai singoli Comuni o in forma associata. Gli Enti dovranno presentare progetti esecutivi o immediatamente cantierabili. Le risorse disponibili sono di 5.263.800 euro, disponibili sulla Legge145/2018. Il contributo massimo ammissibile è 200 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore 10 mila abitanti e 300 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. E’ previsto un ulteriore contributo, per un massimo di 200 mila euro e un cofinanziamento del 30% per il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. Complessivamente pertanto sul Programma Regionale di Rigenerazione Urbana sono stati fino ad oggi finanziati ben 51 interventi per 9,3 milioni di euro.

La piattaforma, semplificata rispetto alle versioni precedenti, è di facile utilizzo e sarà attiva da domani, mercoledì 22 giugno, fino al 22 luglio. In questo periodo di tempo gli Enti avranno a disposizione l’assistenza on line in caso di necessità.