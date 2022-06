Alassio, la Municipale effettua il primo sequestro di merce contraffatta della stagione

Fatta la legge trovato l’inganno. Anche il commercio abusivo si è “evoluto” e per sopravvivere ai controlli messi in essere dalle forze dell’ordine si è modernizzato. Al cliente viene proposta la merce, generalmente griffata, mediante foto su smartphone. Il cliente sceglie e il venditore recupera la borsa, la cintura, la scarpa da un “deposito” improvvisato tra le strade e i vicoli della città.

“I ‘depositi’ sono luoghi improvvisati, tombini, vasi, nicchie dove vengono stoccate le merci contraffatte – spiega Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio – In genere sono luoghi abbastanza vicini alla spiaggia, area di commercio privilegiata, in modo da essere rapidi a recuperare quanto occorre per concludere la transazione. Questa strategia mette al riparo il ‘commerciante’ da sequestri importanti, limitando i danni. Per questa ragione in questi giorni abbiamo iniziato a setacciare l vie del centro con particolare attenzione a luoghi in cui si possano agevolmente nascondere borse e affini“.

Ed è proprio nella centralissima Via Torino, dietro la griglia di aerazione sotto il portone di una palazzina che una pattuglia a piedi della Polizia Municipale ha effettuato il primo sequestro della stagione: un ventina di borse marchiate.

“Lo sappiamo – aggiunge Parrella – la lotta al commercio abusivo, e al traffico di merci contraffatte ci impegna tutto l’anno e in questa stagione diventa emergenziale, anche a tutela del tessuto economico cittadino con i suoi splendidi negozi“.

“La prossima settimana – aggiunge Melgrati – insieme al Comandante Parrella, faremo il punto sull’attività da mettere in essere per l’estate, l’avvio dei servizi serali e delle attività di prevenzione che si vogliono avviare, anche in concerto con le altre forze dell’ordine del territorio per vivere un’estate di ritrovata serenità“.