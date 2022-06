Omicidio di Sarzana, Nevila Pjetri è stata ammazzata con un colpo di pistola dietro all’orecchio

Posted on

Partiranno la prossima settimana i lavori alla residenza Sabbadini di Sarzana per costruire una struttura in plexiglas con interfono per consentire a parenti e ospiti di poter comunicare e consentire ai famigliari di stare a contatto con i parenti per le festività natalizie. I lavori verranno realizzati con la collaborazione della cooperativa sociale Coopselios. Informazioni […]