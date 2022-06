Campionato Mondiale di Pesto Genovese, Toti: “E’ la salsa più conosciuta al mondo dopo quella al pomodoro”

“Il pesto è la salsa più conosciuta al mondo dopo quella al pomodoro, quindi non possiamo parlare di un semplice condimento ma di una bandiera non solo della Liguria ma del nostro Paese, perché all’interno dello scrigno del mortaio c’è il profumo e il sapore della nostra terra, la sapienza e la tradizione italiana”. Così il presidente della Regione Liguria in occasione della IX edizione del campionato mondiale di pesto genovese al mortaio, vinta quest’anno dalla genovese Camilla Pizzorno.