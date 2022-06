Regione Liguria, aperto il bando regionale per diventare tutore volontario di un minorenne straniero

È aperto il bando regionale per diventare Tutore volontario di un minorenne straniero che si trova, per qualsiasi motivo, in Liguria senza genitori o tutori legali. Il compito del tutore è quello di promuovere il benessere psico-fisico del minore, vigilando sul rispetto dei suoi diritti, sul suo percorso scolastico e d’integrazione. Per diventare Tutore volontario devi avere almeno 25 anni ed essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando, che verranno valutati per una preselezione anche attraverso un colloquio diretto. Successivamente potrai accedere a un corso di formazione multidisciplinare obbligatorio