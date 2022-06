Riomaggiore, ubriaca vaga sui binari poi aggredisce un carabiniere

Una turista irlandese di 27 anni è stata deferita in stato di libertà dai carabinieri nella serata di ieri. La giovane, in evidente stato di ebbrezza, ha prima girovagato per i vicoli di Riomaggiore in piena notte recando disturbo alla quiete pubblica, poi ha cominciato a passeggiare sui binari del treno rischiando di fatto la vita. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini di Riomaggiore che hanno segnalato la presenza molesta della ragazza. I Carabinieri hanno intercettato la giovane nei pressi della stazione ferroviaria che alla vista dei militari dell’arma ha iniziato a insultarli e spintonarli. Immobilizzata è stata riportata sui marciapiedi della stazione. Per sicurezza i carabinieri avevano chiesto il blocco della circolazione dei treni per circa mezz’ora. Trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Andrea di La Spezia è stata raggiunta da un’amica con sui era in vacanza nel borgo marinaro ma ha nuovamente aggredito le persone che le stavano intorno, carabinieri compresi. A quel punto in virtù del suo stato di pesante alterazione è stata ricoverata in psichiatria. La giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone ed interruzione di pubblico servizio. Infine le è stato elevato anche un verbale per ubriachezza molesta. Il bilancio è di un carabiniere leggermente ferito.