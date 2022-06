Sanità, Pnrr: pioggia di investimenti negli ospedali della ASL 5 “Spezzina”

Quasi 3,5 milioni per nuove apparecchiature all’avanguardia, più di 2,7 milioni per la digitalizzazione del Dea dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia per dotarlo di un sistema applicativo comune a tutti i Dea della Liguria, oltre 2 milioni e mezzo per l’intervento di adeguamento antisismico del San Nicolò di Levanto oltre alle risorse che saranno investite per la realizzazione di cinque Case di Comunità, due Ospedali di Comunità e tre Centrali Operative Territoriali. Questi sono gli investimenti che metteremo in campo per Asl5 con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si aggiungono ulteriori 20 milioni destinati sia all’acquisto di nuove apparecchiature che all’edilizia sanitaria, oltre ai 63,3 milioni per il nuovo ospedale Felettino.