Disabilitato da Facebook l’account del Comune di Cairo Montenotte

Giovedì 26 maggio Facebook ha disabilitato l’account istituzionale del Comune di Cairo Montenotte, impedendo, di fatto, ulteriori pubblicazioni sulla pagina ufficiale.

Non ne conosciamo le ragioni, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, ci è stato precisato che “è stata riscontrata una violazione degli Standard della community da parte di un contenuto pubblicato”, senza peraltro indicare quale.

La pagina era, insieme al sito web, il principale canale di interazione con i Cittadini, esisteva da dodici anni, aggiornata quotidianamente con scrupolo e attenzione, nel rispetto dei canoni di obiettività e oggettività che la comunicazione di tipo istituzionale ha l’obbligo di garantire. Improvvisamente ne siamo stati privati, dovendo di conseguenza interrompere il pubblico servizio che fino ad oggi ci ha permesso di fornire un’informazione tempestiva e capillare, soprattutto in condizioni di emergenza.

La decisione unilaterale e senza appello di Facebook costituisce un fatto di assoluta gravità, l’assenza di spiegazioni non ci consente di capire dove potremmo, eventualmente, avere sbagliato, esponendoci, in futuro, a possibili nuovi scenari dello stesso tipo.

La mancanza di reali chiarimenti non ci fornisce certezza che qualcuno non abbia agito alle nostre spalle, facendo in modo che risultasse un qualche abuso tale da giustificare la disabilitazione dell’account. Per quanto nelle nostre possibilità, abbiamo già intrapreso i passi necessari per ottenere chiarezza e giungere, eventualmente, all’individuazione dei responsabili.

Nel frattempo ripartiamo da capo con una nuova pagina ufficiale raggiugibile a questo indirizzo: https://bit.ly/cittacairomontenotte che vi invitiamo a seguire con la costanza e la puntualità di sempre.