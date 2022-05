Biker va in arresto cardiocircolatorio sull’altipiano delle Mànie: in codice rosso al Santa Corona

Colpito da arresto cardiocircolatorio durante la 24h di mountain bike sull’altipiano delle Mànie a Spotorno, un biker è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri e salvato in extremis grazie all’intervento di tre medici presenti alla manifestazione e ai militi delle pubbliche assistenze presenti già sul posto. Per accelerare le operazioni di ricovero, è stato chiamato l’elisoccorso che ha trasportato la vittima in codice rosso al Santa Corona.