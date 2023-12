Rapallo, uomo investito da un treno: traffico ferroviario in tilt

Treni in tilt questa mattina tra Chiavari e S.Margherita Ligure per un investimento di un uomo di 50 anni da parte di un locomotore in manovra avvenuto a Rapallo per cause e dinamiche da chiarire. Sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando i binari nel momento in cui sopraggiungeva il mezzo che avrebbe suonato per attirare l’attenzione ma a quel punto la vittima sarebbe finita sotto il locomotore. La circolazione è rimasta interrotta per circa un’ora ed è ripresa su un binario, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale mentre i ritardi dei treni raggiungono i 60′.

