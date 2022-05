Radio 104, GI.VI.Arreda, Abaton e Gino Mercedes insieme per l’evento più green e glamour dell’anno

Innovazione, mobilità, design, benessere, bellezza e gusto ! Venerdi 27 Maggio un evento unico verso la strada della sostenibilità. Gi.Vi. Arreda, Abaton, Gino Mercedes e Radio 104, insieme per un pomeriggio indimenticabile. Dalle 16, in diretta su Radio 104 dalla sede di GI.VI. Arreda in Corso Vittorio Veneto 288 rosso a Savona, la degustazione multisensoriale del chinotto con Abaton, gli eventi e le iniziative green del territorio e la presentazione della EQA e Smart EQ…le auto elettriche di Gino Mercedes per un test drive tutto da vivere. Venerdì 27 maggio, dalle 16.00, non puoi mancare, ti aspettiamo da GI.VI. arreda in corso Vittorio Veneto 288 a Savona per l’evento più glamour e sostenibile dell’anno.