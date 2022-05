Coronavirus, altri 528 casi di positività in Liguria

Posted on

Savona. Un arresto durante la serata dei giovedi in musica, la notte bianca savonese. I Carabinieri nel corso dei controlli previsti per garantire la sicurezza dell’evento, hanno sorpreso un 31enne savonese in piazza del Popolo che alla vista dei militari ha gettato un involucro sotto un’auto. Una volta recuperato il pacchetto, all’interno c’erano 5 grammi […]