Diano Marina, al via oggi il servizio “Pedibus” per i bambini

Al via da oggi, martedì 24 maggio e fino al 26 maggio, la sperimentazione del servizio di “Pedibus” a Diano Marina, una sorta di autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che tenendosi ad una corda vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.

All’iniziativa hanno aderito 15 scolari delle scuole primarie della Città degli Aranci.

Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. E’ un modo sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola.

A Diano Marina sono stati creati 2 percorsi la tratta BLU uno con partenza in Via Diano San Pietro e la ROSSA in Via Diano Calderina diretti entrambi alla scuola di Villa Scarsella e di Via Biancheri. Le fermate, si trovano in sicurezza zone riparate dal traffico automobilistico, sono identificate dai cartelli colorati.