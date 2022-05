Genova, inaugurati i nuovi alloggi che ospiteranno le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini

Inaugurato oggi a Genova in via del Tritone il nuovo “Covo degli orsi”: 11 alloggi che ospiteranno le famiglie dei bambini ricoverati all’ Istituto Giannina Gaslini , con anche spazi comuni dove poter usufruire di diversi servizi, tra cui anche supporto psicologico, legale e medico. Un progetto che ha visto la trasformazione di un edificio nato come sede di cantiere navale e riqualificato con materiali ecologici per dare supporto alle famiglie durante la permanenza dei piccoli pazienti all’Ospedale.