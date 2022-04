Savona, bar chiuso per una settimana per motivi di ordine pubblico

Il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura per sette giorni nei confronti di un bar di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’atto, notificato dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito degli interventi effettuati dalle forze dell’ordine negli ultimi anni.

Al gestore, sia nel corso del 2020 che nell’anno corrente, erano già state contestate violazioni in materia di emergenza sanitaria Covid. Inoltre, sempre nel 2020, la polizia municipale aveva applicato la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.

In passato, il gestore era già stato sanzionato per violazioni relative alla disciplina dei giochi pubblici: aveva consentito l’accensione e l’utilizzo delle slot machine in orari non consentiti.