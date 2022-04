Chiavari, Hi-Lex domani 8 ore di sciopero e presidio davanti a Confindustria

Posted on

Savona. Sulla polemica del campo profughi che si intende realizzare a Legino è intervenuto anche l’Udc di Roberto Pizzorno. Si legge in una nota del partito: “Immigrazione non significa per noi necessariamente un problema. Lo diventa soltanto se gestita in maniera non adeguata. Facciamo in modo che diventi una opportunità e non un danno. L’accoglienza […]