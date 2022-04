In Italia, start-up innovative in aumento del +0,3% nel quarto trimestre 2021

In Italia, al termine del quarto trimestre 2021, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 14.077, in aumento di 45 unità (+0,3%) rispetto al trimestre precedente. Il dato emerge dall’ultimo report realizzato da Unioncamere e Infocamere.

Secondo il regime vigente lo status di startup innovativa viene assegnato alle società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale.

La Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 3.749, pari al 26,6% del totale nazionale. Seguono il Lazio (1.700, 12,1% del totale), la Campania con 1.290 startup (9,1%) e il Veneto con 1.110 (7,9%). In coda figurano la Basilicata con 132 (0,9%), il Molise con 81 (0,6%) e la Valle d’Aosta con 21 (0,2%). La Liguria ne conta invece, 245. Il Trentino-Alto Adige è la regione con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo: circa il 5,5% è una startup innovativa. Seguono in graduatoria la Lombardia (5,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (5%). Chiudono la classifica la Sicilia, la Sardegna e la Puglia (tutte con poco più del 2,5%). nazionale).

A livello provinciale Torino è quarta, preceduta da Milano (2.629), Roma (1.535) e Napoli (642). Genova è sedicesima con 197. In ciascuna delle prime 20 province in graduatoria sono localizzate più di 160 startup; per contro, le ultime 10 province della classifica presentano meno di 15 startup. Fanalino di coda è Vercelli, con 5 startup innovative, una in meno di Vibo Valentia e cinque in meno di Verbania, quartultima. Nel gruppo delle 20 province con meno startup innovative si trovano anche Imperia con 13 (99esima posizione su 105), come Asti; Savona con 16 (95esima) e La Spezia con 19 (89esima).