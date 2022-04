Calcio, al “Picco” lo Spezia attende il Venezia per scattare verso la tranquillità

Riparte il cammino verso la salvezza per lo Spezia che, dopo la figuraccia rimediata sul campo del Sassuolo prima della sosta, ospita oggi alle 15 al “Picco” il Venezia in un altro match salvezza che potrebbe dare ulteriori sicurezze alla squadra di Thiago Motta attualmente a quota 29 punti. Per il Venezia sarà la partita della disperazione (o quasi). I Lagunari dopo aver perso in casa con la Sampdoria hanno sprecato forse l’occasione più ghiotta per lasciare la zona retrocessione. Un punto nelle ultime 5 gare e solo 25 reti messe a segno sono un bilancio deficitario per sperare di agganciare il treno salvezza anche se il cammino esterno della squadra di Paolo Zanetti descrive un rendimento sicuramente più incisivo che non al “Penzo”. Motta potrà contare nuovamente su Nzola anche se il blocco avanzato è ormai collaudato con Manaj, Gyasi e Verde, assenti sicuri: Bourabia, Sala, Sena. Zanetti, tecnico dei veneti, perde per squalifica Henry e non avrà a disposizione: Romero, Lezzerini, Cuisance, Johnsen

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Crnigoj; Okereke, Nani, Aramu