In tempi di pandemia sono molti i settori in sofferenza, compreso quello della scuola che lamenta defezioni dovute alla pandemia, le graduatorie dei supplenti sono vuote e allora per evitare che la scuola chiuda i battenti, l’ istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori, in provincia di Genova, ha lanciato un appello ai genitori: venite […]