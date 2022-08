Genova, Nuovo cavalcavia Siffredi: a settembre il varo

Agosto non ha rallentato la tabella di marcia per la costruzione del nuovo viadotto Pionieri e Aviatori d’Italia. Si lavora alle fondazioni delle pile di sostegno dell’impalcato per arrivare al varo della struttura metallica nel mese di settembre.

Tre cantieri in piena attività. Il primo nelle aree intercluse tra i binari della Genova-Ventimiglia e via della Superba dove si stanno elevando le pile di sostegno del nuovo impalcato; il secondo lato monte che traguarda la conclusione dell’infissione dei 160 micropali di fondazione e vede l’avvio delle lavorazioni in cemento armato per costruire la spalla su qui poggerà il futuro viadotto.

In parallelo, nella terza area di cantiere su via Siffredi, prosegue l’assemblaggio delle parti in metallo (conci) che daranno forma al cavalcavia. Le strutture metalliche, una volta composte in sezioni, saranno trasportate e messe in opera con mezzi speciali per il varo previsto a fine settembre.

Il nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d’Italia, che scavalcherà con una sola campata via Siffredi e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, consentirà di raggiungere tre importanti obiettivi: superare il limite di portanza di 2 tonnellate e mezzo del precedente cavalcavia, ottimizzare il collegamento con il Genova City Airport e il casello autostradale, consentire la realizzazione della futura stazione Cornigliano Est Erzelli.