Attivi a Genova i primi sportelli sociosanitari all’interno delle sedi dei sindacati dei pensionati

Nasce a Genova la prima rete di sportelli sociosanitari attivi all’interno delle sedi dei sindacati pensionati di SPI CGIL Genova , FNP CISL Liguria e Uil Pensionati Liguria , in collaborazione con Asl3 Genova : i cittadini potranno ottenere informazioni e supporto su tematiche sanitarie di tipo amministrativo senza doversi recare nei diversi uffici specifici. I 17 sportelli, i primi operativi in Italia, hanno l’obiettivo di agevolare nella compilazione di pratiche e documenti come la domanda per invalidità civile, la richiesta di non autosufficienza o quella di assistenza domiciliare, l’esenzione ticket per reddito, oltre che fornire informazioni su protesi e ausili o sulle strutture residenziali.