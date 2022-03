Albenga: per Pasqua con le “Uova ANT” si finanziano i progetti di prevenzione oncologica

“A Pasqua non scegliere un uovo qualsivoglia, con le Uova ANT fai del bene e ti togli la voglia”: è questo il motto che ha coniato la responsabile della delegazione ANT di Albenga, che in occasione della Pasqua torna nelle piazze con la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi “Uova della Solidarietà” di Fondazione ANT.

Sabato 26 e domenica 27 marzo

Sabato 9 e domenica 10 aprile

i Volontari ANT saranno presenti in largo Doria ad Albenga

Per la prima volta oltre alle Uova troverete le squisite Colombe artigianali generosamente offerte da Patrizia Rupil titolare della storica Pasticceria “Bertola”

I fondi raccolti con le Uova della Solidarietà e le Colombe ANT serviranno inoltre a finanziare i progetti di prevenzione oncologica, nell’ambito della diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Le somme raccolte serviranno per coprire parte delle spese che la delegazione ANT sosterrà per le visite di prevenzione per la diagnosi dei noduli tiroidei che si svolgeranno il prossimo 5 aprile ad Albenga.

Per sostenere ANT da quest’anno è possibile anche prenotare le Uova e le Colombe solidali direttamente a Cristina Paganelli responsabile della sede di Albenga sita in Via Roma 46, telefonando al numero 37142102070.

Inoltre fino al 16 aprile si potranno trovare nella sede di Via Roma 46 ad Albenga.