Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, bambino di 10 anni precipita in un intercapedine: grave al Gaslini

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Un bambino di 10 anni è precipitato per circa dieci metri in un intercapedine mentre stava giocando. E’ accaduto nel quartiere genovese di Quarto. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il bambino che è stato affidato ai soccorsi medici che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini in ambulanza.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente. L’area è stata posta sotto sequestro.

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