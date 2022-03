Posted on

Sono 49 in meno i positivi al COVID-19 in Liguria nelle ultime 24 ore. Il totale scende così a quota 1.833 con 4 decessi in più (totale 1.534 ) Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, è di 6.534 pazienti, (+52). sono 72 gli ospedalizzati (-3) di cui 2 in Terapia intensiva. Il totale del test effettuati è di 132.375 (+1.505). I positivi divisi […]