Millesimo protagonista domenica su Rai Tre a “Il Borgo dei Borghi 2022”

Il voto si effettua secondo le seguenti modalità: dalle ore 18.40 del giorno 13 marzo 2022 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ verrà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso; la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito; la classifica finale sarà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai3 domenica 17 aprile. La votazione verrà chiusa domenica 3 aprile alle 23.59.

Sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni (propria) email per una sola preferenza. I possessori delle credenziali Raiplay potranno effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati (per votare) dovranno creare indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il voto via rete è gratuito.