Giornata Mondiale della malattie rare: bisogni e necessità per oltre 300 milioni di persone nel mondo

Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle Malattie Rare per richiamare l’attenzione sui bisogni e le necessità di oltre 300 milioni di persone nel mondo. In Italia coloro che convivono con malattie rare sono oltre 2 milioni: 1 su 5 è un bambino. In Liguria quelle residenti, registrate dai Centri specialistici regionali, sono 7.184 e oltre 5.000 i residenti fuori regione. Proprio in occasione della Giornata e per incentivare iniziative pubbliche di sensibilizzazione, torna l’evento “Accendiamo le luci sulle malattie rare”: a Genova saranno illuminate la fontana di Piazza De Ferrari e la Lanterna.