Serie C-girone B, i risultati e la classifica dopo la 27° giornata

Colpo di mercato per il club nerazzurro L'Imperia comunica il tesseramento del difensore, classe '93, Simone Guarco per la prossima stagione agonistica 2019-20. Un passato importante che lo ha visto protagonista nel campionato di serie D con le maglie del Savona, Legnano, Lavagnese, Vado e Novese.