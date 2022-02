Posted on

Arriveranno anche dispositivi che controlleranno i due sottopassi in caso di allagamenti Anche Spotorno si doterà di pannelli luminosi indicanti le allerte meteo. I due dispositivi controlleranno i sottopassi in caso di allagamento grazie a sensori in grado di rilevare il livello dell’acqua e saranno posizionati nei pressi del sottopasso di via Rustia e via […]