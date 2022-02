Operazione “Levante”, arresti e sequestri da parte della Finanza anche in Liguria

Posted on

Rossoblu con forti lacune difensive Partita a senso unico e in discesa per la Sanremese che dopo tre risultati così così trova il primo acuto stagionale capitalizzando le lacune difensive di una Vado che si è presentato al “Comunale” privo del peso necessario per arginare la qualità dei biancocelesti a tratti travolgente. Il match impiega […]