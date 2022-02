Domenica di code e rallentamenti sulle autostrade liguri

I disagi sulle autostrade liguri si verificano anche la domenica. Ieri è stata una giornata difficile già dalla mattina con un incidente sulla A6 tra Millesimo e Altare con il tratto ad una sola corsia in direzione Savona. Coda anche sulla A10 per un tamponamento tra Celle e Varazze in direzione Genova all’ora di pranzo. In serata si sono aggiunte code e rallentamenti per traffico intenso sulla A12 tra Lavagna e Rapallo e Genova Nervi e l’allacciamento con la A7; altre code tra Savona e Albisola sulla A10 e 1 km tra Genova Voltri e Masone in direzione nord.