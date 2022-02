Studentessa torinese diretta a Genova resta bloccata in coda: si laurea on line

Una ragazza di 23 anni di Caselle Torinese si è laureata mentre era in coda in autostrada sulla A26 bloccata da un maxi incidente dove hanno perso la vita due persone. La ragazza si stava dirigendo a Genova insieme al fidanzato e alla madre per discutere la sua tesi di laurea. Rimasta bloccata per ore in coda con la certezza di non poter sostenere l’esame, ha chiesto e ottenuto dal suo relatore, il Prof. Luca Sabatini di Sociologia, di poter sostenere l’esame in modalità on line. La neo laureata ha poi raggiunto successivamente il capoluogo ligure per le foto di rito.