Elezioni Presidente della Repubblica: a vuoto anche il quarto scrutinio

Parte oggi l’indagine epidemiologica per capire come si è diffuso il COVID-19 e studiarlo da un punto di vista analitico mettendolo in relazione con la vita quotidiana delle persone. Il campione su cui si lavorerà è costituito da 150.000 persone distribuite in 2000 comuni italiani. e verrà eseguito per conto del ministero della Salute e […]