Albenga, per la biblioteca “Simonetta Comanedi” oltre 700 libri in arrivo

La biblioteca civica “Simonetta Comanedi” di Albenga ha incrementato il suo patrimonio librario di oltre settecento nuovi volumi, tutti di recente pubblicazione, consultabili e disponibili per il prestito, grazie al recente finanziamento del Ministero della Cultura.

I generi comprendono: narrativa (introspettiva, thriller, romanzo di formazione, narrativa di viaggio, fantasy), saggistica, volumi di contenuto storico, oltre ad un’ampia selezione di libri per bambini e ragazzi.

La biblioteca si è arricchita, inoltre, di alcuni volumi di interesse storico relativamente all’area di Albenga e zone limitrofe: queste pubblicazioni sono disponibili per la consultazione presso le sale di lettura.

La scelta dei volumi è stata effettuata tenendo conto di fattori quali: la notorietà degli autori, la rilevanza e/o l’originalità degli argomenti trattati, l’efficacia ai fini didattici ed educativi (nel caso specifico dei libri per ragazzi). Si è inoltre voluto dare spazio ad un certo numero di autori emergenti o esordienti. La sezione dedicata alla narrativa è la più ampia, e comprende numerose novità sia nell’ambito della letteratura italiana, sia di quella straniera.

Afferma Martina Isoleri consigliere delegato alla biblioteca: “Voglio ringraziare il personale della biblioteca che in questo tempo di difficoltà legato in particolare all’emergenza sanitaria in corso sta facendo in modo di rendere la biblioteca il più accessibile possibile agli utenti garantendo un importante servizio che, grazie all’ottenimento dei fondi ministeriali stanziati, ci ha permesso di ampliare l’offerta di volumi presenti con un importante sguardo sia al territorio (grazie ai volumi legati ad Albenga e la sua storia), ma anche alla narrativa con autori di consolidata rilevanza ed emergenti”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione ha molto a cuore la cultura, per questo sono molto felice che la nostra biblioteca si sia potuta arricchire, grazie ai fondi ministeriali ricevuti, di questi ulteriori volumi. Ringrazio tutto il personale e Martina Isoleri consigliere delegato, per il lavoro che stanno sinergicamente portando avanti per fare in modo che la nostra Biblioteca sia sempre più fornita garantendo un servizio importante a tutti i cittadini ed in particolare ai giovani che in essa possono recarsi a studiare, leggere e consultare testi e volumi anche sulla nostra bellissima Albenga”.

Di seguito, alcuni tra i titoli e gli Autori disponibili tra le nostre novità: “Il codice dell’illusionista” di Camilla Lackberg; “Il pozzo della discordia” di Cristina Rava; “Prima persona singolare” di Murakami Haruki; “L’amore fa miracoli” di Sveva Casati Modignani; “Una sirena a settembre” di Maurizio De Giovanni; “Il gioco delle ultime volte” di Margherita Oggero; “Klara e il sole” di Ishiguro Kazuo; “Intrigo italiano” di Carlo Lucarelli; “Il rumore dei tuoi passi” di Valentina D’Urbano; “Il gioco della vita” di Danielle Steel; “Avanti, parla” di Lidia Ravera: “L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito; “La città di vapore. Racconti” di Carlos Ruiz Zafon; “Il libro delle cose nascoste” di Francesco Dimitri; “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino; “L’inganno delle buone azioni” di Kiley Reid; “Tre” di Valerie Perrin; “Figlia della cenere” di Ilaria Tuti; “Una rosa sola” di Muriel Barbery; “Piano nobile” di Simonetta Agnello Hornby e numerosissimi altri.