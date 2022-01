Sarzana, Avanti con il “Piano Strade”: il Comune affida nuove asfaltature per oltre 234mila euro

Il “Piano Strade” redatto dall’Amministrazione Ponzanelli, che segue i primi investimenti per oltre 700 mila euro già effettuati nei primi tre anni di amministrazione e che entro il 2023 intende dare nuova dignità alla viabilità cittadina da troppo tempo priva di manutenzione per un investimento complessivo nel trienno ’21-’23 di 3milioni di euro, va avanti con l’affidamento di una serie di interventi nei quartieri.

Con determinazione n.31 del servizio lavori pubblici il Comune di Sarzana ha infatti affidato alla ditta Cofar srl, per complessivi 234mila euro, i lavori di risanamento, risagomatura e riqualificazione di alcune strade.

“Abbiamo trovato buche nelle strade e buchi nel bilancio: una condizione assolutamente precaria, con una stima iniziale di almeno 3,5 milioni di euro per poter restituire una viabilità sicura ai cittadini sarzanesi- dichiara l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi-. Non ci siamo arresi di fronte a impegni economici che da subito si sono manifestati come molto impegnativi per le risorse ordinarie del nostro bilancio. La programmazione quindi è stata avviata, consci che serviva una visione di lungo periodo e sforzi enormi. Purtroppo per tali opere, definite di manutenzione ordinaria e di competenza interamente comunale (a eccezione di alcuni brevissimi tratti di competenza statale – ANAS o della Provincia) non sono purtroppo erogati contributi statali o regionali, ma si deve ricorrere alla propria capacità di finanziare ogni anno con mutuo i lavori. Continuiamo quindi nella programmazione ed avvio dei cantieri”. Gli interventi già programmati e che ora verranno realizzati riguardano un po’ tutti i quartieri: Battifollo (via Pecorina lato via Ronzano). Bradia (via Falcinello- via Groppolo -via Alfieri), Crociata (traversa Poste), Falcinello (via Lago), Nave (via Nave e via Canaletto), Santa caterina Olmo (via Turi, via Paolo Diana e incrocio via Cisa), San Lazzaro (via Fontananera), Sarzanello (via Sarzanello), il semi-centro (via Posta Vecchia, via Lucri, piazza Terzi, piazza Terzi e piazza Vittorio Veneto), Trinità (via Pecorina,via Emiliana e via Del Murello).