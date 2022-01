Calcio, Serie A: le partite della 22° giornata

Posted on

Vado Ligure. Con un gol per tempo, i rossoblù del Vado superano il Molassana al “Chittolina”, e riscattano il passo falso di mercoledì scorso. In classifica, i vadesi restano così a una lunghezza di distanza dalla capolista Genova Calcio. Partenza sprint per i padroni di casa che, dopo appena 4′, passano in vantaggio: cross di Tona […]