Regione Liguria, stanziato un fondo di garanzia per le società sportive dilettantistiche

Regione Liguria ha destinato un Fondo di garanzia a favore delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche liguri a supporto di finanziamenti per interventi, fino a 400mila euro, di riqualificazione degli impianti e delle strutture, con copertura pari all’80%

Tra i lavori ammessi: acquisto di macchinari, attrezzature sportive e arredi, nuove dotazioni per garantire la sicurezza e la salute degli utenti, opere edilizie varie, in particolare interventi per il superamento delle barriere architettoniche