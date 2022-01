Calcio, per la Samp a Marassi con il Torino vietato sbagliare ancora

E’ cominciato nel peggiore dei modi il 2022 della Sampdoria con due sconfitte in altrettante gare: grave la battuta d’arresto contro il Cagliari a “Marassi”, prevedibile e dignitosa quella a Napoli dove i blucerchiato hanno ceduto solo 1-0. Il calendario mette la squadra di D’Aversa davanti al Torino in un match in cui è obbligatorio fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione cercando di approfittare degli impegni non semplici delle dirette concorrenti: Genoa e Cagliari impegnate in trasferta a Firenze e Roma. I blucerchiati incroceranno un Torino galvanizzato dal 4-0 alla Fiorentina e da un bilancio di tre vittorie nelle ultime 4 gare, ma sono proprio gli incontri esterni il vero tallone d’Achille della squadra di Juric che lontano dal suo stadio ha vinto una sola volta a settembre sul campo del Sassuolo e pareggiato in altre due occasioni per un totale di soli 5 punti, rendimento che la pone tra le peggiori della A. Resta, tuttavia, tra le caratteristiche della squadra, quella della solidità difensiva con le sole 19 reti incassate. I blucerchiati arrivano all’appuntamento con la difesa a pezzi con tante assenze (Colley su tutte) e con un recupero che dovrebbe interessare uno tra Bereszynski e Yoshida e con il possibile utilizzo di Dragusin dall’inizio. Per Juric sarà determinante riavere i giocatori attualmente positivi al Covid, in porta possibile la riconferma di Gemello. Fischio d’inizio alle 15.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Askldsen, Ekdal, Rincon, Thorsby, Gabbiadini, Quagliarella.

Torino (3-5-2): Gemello, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda, Praet, Brekalo, Sanabria.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 25 (ultima nel marzo 2021, 1-0)

Pareggi 22

Vittorie Torino 7 (ultima nel novembre 2018, 1-4)