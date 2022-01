Al via l’Anno Accademico della Scuola di Recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova.

Posted on

Andora. Debutta domani, ore 21.00, la nuova rassegna letteraria “L’autore racconta” organizzata dall’Associazione Culturale Poornina nello spazio antistante la Libreria Squilibri, in via Aurelia 190. Il primo incontro è con Luigi Colli. L’ingresso è libero. “Una nuova rassegna nata per portare ad Andora prima di tutto gli autori che hanno conquistato noi per primi come […]