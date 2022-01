Genova, protesta no green pass davanti alla Prefettura contro le nuove restrizioni anti COVID

Ancora proteste dei no green pass a Genova. Oggi circa 200 persone (una buona parte delle quali senza mascherina) hanno manifestato davanti alla Prefettura di Genova “contro lo stato d’emergenza e le nuove restrizioni anti covid” in particolare contro l’estensione dell’obbligo del green pass nel mondo del lavoro lanciando la disobbedienza civile contro l’obbligo vaccinale per gli over 50. La protesta, promossa da Italexit, Alternativa e Ancora Italia, ha portato in piazza diverse categorie di lavoratori.