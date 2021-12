Posted on

Savona. Cifre da capogiro per il gioco d’azzardo in Liguria e in provincia di Savona nel 2016. I dati arrivano dai monopoli di Stato e sono stati riportati oggi dal Movimento Cinque Stelle. In un anno in Liguria sono stati bruciati oltre due miliardi e quattrocento milioni in Liguria di cui quasi mezzo miliardo nella […]